Москва, 10 декабря, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Москве выразили готовность оказать содействие подготовке мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом 10 декабря сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар в интервью ТАСС.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Денис Гончар

«Готовы и далее оказывать всяческое содействие делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовке мирного договора между Баку и Ереваном», — сообщил он.

Представитель российского МИД назвал вышеуказанные процессы «чувствительными для обеих сторон», подчеркнув, что они требуют поиска взаимоприемлемых и долгосрочных решений.

Гончар сообщил, что освещение деталей переговоров в СМИ не всегда идет на пользу делу, добавив, что в настоящее время ведется подготовка контактов по линии общественности и экспертных сообществ двух стран.

«Это важное направление совместных усилий призвано способствовать формированию атмосферы доверия в отношениях между Арменией и Азербайджаном», — добавил глава четвертого департамента стран СНГ МИД России.

Он также рассказал о том, что вклад в процесс может внести трехсторонний межпарламентский диалог, подчеркнув, что о сроках проведения встреч будет объявлено «в свое время».

Упоминая октябрьский саммит в Сочи, Гончар напомнил, что лидеры России, Азербайджана и Армении подтвердили приверженность соблюдению трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Он подчеркнул ключевую роль миротворческого контингента РФ в обеспечении безопасности в зоне его развертывания.

Затрагивая тему разблокирования транспортных и экономических связей между Азербайджаном и Арменией, Гончар рассказал, что в начале декабря в Москве состоялось 11-е заседание Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров, на котором обсуждались вопросы строительства железной дороги, развития железнодорожного сообщения и организации перевозок между тремя странами и в регионе.