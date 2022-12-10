Томск, 10 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Понижение температуры до — 37°С ожидается в Томской области. Об этом 10 декабря сообщает МЧС по региону.

Ukrinform.com Мороз

Согласно информации пресс-службы, с 10 по 14 декабря в регионе может произойти резкое понижение температуры воздуха ниже — 37°С.

Спасатели предупреждают, что при таких температурах высока вероятность переохлаждения либо обморожения. Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют гражданам соблюдать правила поведения в период морозов.