Симферополь, 10 декабря, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Крыму. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

(сс) George Hodan Ливень

Согласно данным ведомства, с 10 по 12 декабря на полуострове объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются дожди, а в восточных, центральных, южных районах и в горах могут пройти очень сильные дожди.

Отмечается, что в Крыму возможно усиление ветра до 20 метров в секунду, а 11 декабря местами порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

По информации МЧС, в таких условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах ЖКХ, энергетики, а также увеличения числа дорожно-транспортных происшествий, возможны подтопления территорий.

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — сообщает пресс-служба МЧС.