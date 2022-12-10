Москва, 10 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» ликвидировал опорный пункт ВСУ на запорожском направлении.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

«Нам поставлена задача по уничтожению опорных пунктов. Поступили цели. Расчеты все выполняли скоординировано и точно», — сообщил РИА Новости командир расчета.

По его словам, вскоре военные направились на позицию, определив точку.

«Опорные пункты пехоты противника были уничтожены», — добавил военный.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки Вооруженные силы России поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области также были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам РСЗО MLRS американского производства и MARS II германского производства.