Москва, 10 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Командование ВСУ может по несколько дней не обеспечивать бойцов питанием, а затем бросить их «как мясо, на убой». Об этом украинский военнопленный Александр Пасечник рассказал в интервью российским военным, опубликованном 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По словам пленного, воевать он не хотел, на срочной службе не был. Отправиться на фронт его заставили под угрозой тюремного заключения.

«Бывало, что мы сидели 3–4 дня без еды, нам ничего не давали, воду пили из лужи, хотя мы знали изначально, что продукты есть», — заявил Пасечник в видеоролике, размещённом в телеграм-канале Минобороны России.

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Он добавил, что на передовую его и других мобилизованных забросили в качестве «мяса, на убой». Подразделение попало в окружение и не смогло вызвать помощь. Брошенные командованием бойцы решили сдаться в плен. После этого российские военные оказали раненым медицинскую помощь.

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