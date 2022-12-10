Москва, 10 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы в Перми поручил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В. А. возбудить по факту избиения девочки уголовное дело», — говорится в сообщении.

Также главе пермского управления поручено доложить о причинах и условиях, повлекших совершение в отношении ребёнка противоправных действий.

Отмечается, что результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись избиения одноклассницы учениками одной из школ Перми.