СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы в Перми
Москва, 10 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы в Перми поручил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.
Sledcom.ru
Следственный комитет РФ
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В. А. возбудить по факту избиения девочки уголовное дело», — говорится в сообщении.
Также главе пермского управления поручено доложить о причинах и условиях, повлекших совершение в отношении ребёнка противоправных действий.
Отмечается, что результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Ранее в соцсетях распространилась видеозапись избиения одноклассницы учениками одной из школ Перми.