Вашингтон, 10 декабря, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Пентагон не решается поставить на Украину беспилотные летательные аппараты (БЛА) MQ-9 Reaper. Об этом 10 декабря пишет американское издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

Ga-asi.com MQ-9 Reaper

По информации журналистов, военачальники США опасаются, что секретные технологии могут попасть сначала в руки украинских боевиков, а затем к российским военнослужащим.

Уточняется, что в минобороны США высказывают опасение, что специалисты в России могут завладеть этими технологиями, перехватив дроны при помощи ПВО.

Издание пишет, что ранее представители ВВС США предложили поставить Reaper на Украину, поскольку на протяжении нескольких лет не знают, куда направить старую технику. При этом Киев сделал запрос на дальнобойное вооружение.

По информации издания, военным в США нужно «списать» Reaper, чтобы осуществить закупку нового вооружения, при этом на протяжении нескольких лет Конгресс США не дает на это согласия.