Ашхабад, 10 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов удостоен отличительного знака «Искусный дипломат Туркменистана». Об этом 10 декабря сообщает издание «Нейтральный Туркменистан».

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

Согласно опубликованным данным, соответствующее постановление было принято нижней палатой парламента страны.

Журналисты уточняют, что знак присвоен за «большой личный вклад в дело укрепления независимости и постоянного нейтралитета Туркменистана, упрочения высокого авторитета нашей родины в международном сообществе, осуществления миролюбивой внешней политики».

Также отмечен вклад Бердымухамедова в реализацию глобальных международных программ и развитие отношений с иностранными государствами и международными организациями.

В издании отметили, что аналогичного знака удостоен министр иностранных дел страны Рашид Мередов.