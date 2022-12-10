Москва, 10 декабря, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Боевик «Чужой» об инопланетном существе, напавшем на экипаж космического корабля, стал самым популярным у российских зрителей фантастическим фильмом о внеземных цивилизациях. Рейтинг таких картин составил киноканал FAN.

Цитата из х/ф «Чужой». реж. Ридли Скотт. 1979. Великобритания, США Сигурни Уивер

Фильм Ридли Скотта «Чужой», пояснили представители канала, стал впечатляющим сочетанием научной фантастики и классического хоррора. Режиссёр сделал так, чтобы актёры не видели инопланетного монстра.

«Впервые артисты увидели Чужого непосредственно на съёмках сцены встречи, поэтому изумление и страх были абсолютно натуральными», — рассказали ТАСС в пресс-службе канала.

На втором месте — первый фильм серии «Люди в чёрном», снятый режиссёром Барри Зонненфельдом. Фантастический боевик с Томми Ли Джонсом и Уиллом Смитом получил «Оскар» в 1998 году.

На третьем месте — фильм ужасов «Нечто» Джона Карпентера.

В десятку вошли советская комедия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», научно-фантастический блокбастер Нила Бломкампа «Район №9», «Инопланетянин» Спилберга, «Прибытие» Дени Вильнева, «День независимости» Роланда Эммериха, «Война миров» Спилберга и научно-фантастический триллер «Спутник» российского режиссёра Егора Абраменко.

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