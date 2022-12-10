В Британии отменят около 15 тыс. операций из-за забастовки медсестёр
Лондон, 10 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Забастовка медсестёр в Британии приведёт к отмене около 15 тыс. запланированных операций. Об этом 10 декабря пишет газета The Telegraph.
Иван Шилов ИА REGNUM
Британия
По данным газеты, в забастовке примут участие около 100 тыс. медсестёр, которые требуют повышения зарплат.
Отмечается, что из-за этого больницам уже поступило распоряжение переносить приём больных. При этом в листе ожидания операций сегодня находятся 7,2 млн пациентов, из которых около 400 тыс. ждут уже более года.
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