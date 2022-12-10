Одесса, Украина, 10 декабря, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Ситуация с электроснабжением в Одесской области сложная, в Одессе отключены от света все потребители, сообщили 10 декабря в энергетической компании ДТЭК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Ситуация с электроснабжением в области и городе Одессе сложная», — говорится в телеграм-канале компании.

Отмечается, что от электроэнергии отключены все потребители, кроме критической инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации местных властей, в результате взрывов объектам энергетики были нанесены существенные разрушения, без света остались тысячи жителей.

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