Рязань, 10 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в Рязани поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СКР.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Согласно опубликованным данным, по данному факту следственными органами организована процессуальная проверка.

Известно, что в рамках проверки был произведен осмотр места происшествия, опрошены жильцы многоквартирного дома, изъяты фрагменты газовых труб, газовое оборудование, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебная экспертизы.

Напомним, что 9 декабря в результате взрыва в жилом доме на улице Пушкина произошло обрушение потолочных перекрытий. Из-под завалов удалось извлечь двух человек, эвакуировали десять человек.