Николаев, Украина, 10 декабря, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Разрушенное в марте 2022 года в результате взрыва здание Николаевской областной военной администрации не подлежит восстановлению. Об этом 9 декабря сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

AshLM Разрушенное здание

Ким заявил, что, по мнению экспертов, это здание не подлежит восстановлению.

«На решение облсовета будет вынесен вопрос о его списании и списании имущества, которое там было потеряно», — заявил Ким, добавив, что здание, скорее всего, будет снесено, а на месте его — построено новое.

Читайте также: На Украине сообщают о взрывах в Николаеве