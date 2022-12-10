СК РФ проведёт расследования очередных преступлений киевских нацистов
Москва, 10 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) РФ зафиксирует и проведёт расследования очередных преступлений киевских националистов в отношении мирного населения. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ведомства.
Nnovgorod.sledcom.ru
Следственный комитет
«СК России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что киевские вооружённые формирования произвели очередные обстрелы Ворошиловского района Донецка и хутора Панков Белгородской области.
По предварительным данным, среди гражданского населения в Донецке есть жертвы, в Белгородской области повредили частное домовладение.