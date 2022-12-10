Анкара, 10 декабря, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В январе 2023 года спикеры парламентов Финляндии и Швеции совершат визит в Турцию. Об этом 10 декабря сообщил глава турецкого парламента Мустафа Шентоп в эфире телеканала CNN Turk.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

По его словам, цель визита — обсуждение вопросов, связанных с членством двух стран в НАТО.

Шентоп рассказал, что Швеция и Финляндия дали Анкаре ряд обещаний, добавив, что две страны настроены вступить в НАТО «позитивно и решительно».

«Нам надо в это поверить, для этого им необходимо сделать конкретные шаги. Турция в свете этого примет решение по вопросу членства в НАТО Швеции и Финляндии», — сообщил глава турецкого парламента.

Напомним, что в мае текущего года Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав НАТО, однако Турция заблокировала процесс вступления в Североатлантический альянс, потребовав от стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. В июне был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в альянс.