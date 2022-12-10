Вильнюс, 10 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Более половины беженцев с Украины, которые оказались в Литве, нашли работу. Об этом 10 декабря заявил заместитель министра социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас в эфире национального радио LRT.

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Он уточнил, что в Литве зарегистрировано 71,6 тысячи беженцев с Украины, при этом более 50% из них были трудоустроены.

«В Литве нашли работу более половины украинских беженцев. По этому показателю мы лидируем в Европе», — отметил он.

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