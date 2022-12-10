Анкара, 10 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Турции посол Седат Онал провел телефонные переговоры с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо, с которым обсудил ситуацию с заторами в проливах турецкого государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Напомним, с 1 декабря Турция ввела дополнительные требования к танкерам с сырой нефтью, которые намерены идти через черноморские проливы. Судам необходимо иметь страховые письма определенного вида — Protection and Indemnity Insurance — «Защита и страхование возмещения ущерба».

В ходе переговоров представитель Турции сообщил о необходимости предоставления турецким властям подтверждающих писем от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через турецкие проливы.

Согласно опубликованным данным, в Анкаре подчеркнули важность безопасности прохождения судов, жизни, имущества и окружающей среды в Босфоре.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, сообщила, что пробка из нефтяных танкеров образовалась у берегов Турции после начала действия потолка цен на российскую нефть. С 1 декабря власти Турции ввели дополнительное требование по страхованию.

Отметим, что многие эксперты видят в происходящем не умысел Анкары, а скорее стечение обстоятельств, которые возникли по вине бюрократов Европейского союза, которые стали инициаторами введения ценового потолка на российскую нефть.