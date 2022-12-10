Москва, 10 декабря, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Пожарный пострадал при обрушении перекрытий в усадьбе в Малом Знаменском переулке в Москве, сообщили 10 декабря в экстренных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный

Из-за возгорания, очаг которого находился между вторым этажом и чердаком усадьбы конца XVII века, обрушились межэтажные перекрытия. Под обрушение попал пожарный.

Помощь ему оказали медики в машине скорой помощи, сообщили в экстренных службах ТАСС.

По информации ГУ МЧС по Москве, возгорание охватило площадь около 50 кв. метров, площадь обрушения составила около 40 кв. метров. Пожар локализовали в 09:12 мск и ликвидировали в 10:16 мск.

Установление всех обстоятельств и причин пожара, как сообщало ИА REGNUM, контролирует Хамовническая межрайонная прокуратура.

Здание, известное как усадьба Лопухиных, построили в конце XVII века на территории Белого города. Ранее в усадьбе располагался Музей Рерихов.