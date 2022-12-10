Херсон, 10 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и уничтожили боеприпасы из схрона в районе поселка Питомник Херсонской области. Об этом 10 декабря сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Согласно опубликованным данным, сотрудники полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий обнаружили тайник с минами, гранатами и тротиловыми шашками.

Известно, что в схроне находились две мины МОН-50, три гранаты, 90 патронов калибра 5,45 мм, 1 кг тротила в шашках, запалы к гранатам, электродетонаторы и взрыватели мгновенного действия.

В МВД подчеркнули, что схрон был уничтожен накладным зарядом, добавив, что наличие и содержание тайника свидетельствует о том, что боеприпасы предназначались для проведения диверсионной деятельности.