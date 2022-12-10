Стамбул, Турция, 10 декабря, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Россия и Турция подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Сирии. Об этом в ходе переговоров в Стамбуле договорились заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и замглавы МИД Турции Седат Онал.

Darwinek Сирия

«В ходе переговоров была подчеркнута важность сохранения территориальной целостности и политического единства Сирии», — приводит РИА Новости сообщение МИД Турции.

Также отмечается необходимость поиска политического решения кризиса в Сирии. Это должно осуществляться согласно «дорожной карте», основанной на резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Кроме того, согласно турецкому сообщению, подтверждена решимость бороться с Рабочей партией Курдистана.

МИД Турции выразил надежду на реализацию положений меморандума о взаимопонимании, который был подписан с Россией в октябре 2019 года.