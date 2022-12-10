Москва, 10 декабря, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Российские потребители, как прогнозируют эксперты, продолжат экономить в предновогодний сезон. Так, четверть покупателей купит меньше подарков, чем в прошлом году, пишет 10 декабря «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя Москва

«Согласно опросу Ipsos, 25% россиян в этом году намерены купить меньше подарков, чем в прошлом», — говорится в публикации.

При этом только 14% потребителей намерены потратить на подарок больше 5 тыс. рублей.

В Kokoc Group ожидают, что в онлайн-гипермаркетах в декабре средний чек сократится на 20%, а при покупке товаров для дома снижение составит 16–17% в годовом выражении.

В Infoline ожидают снижения продаж непродовольственных товаров на 12,5% в натуральном и на 2,7% в денежном выражении. Потребители переключаются на более дешёвые товары, частично удовлетворив свой спрос в ходе ноябрьских распродаж. Средний чек на онлайн-распродажах сократился более чем на 50%, до 4,99 тыс. рублей.

По информации NielsenIQ, почти 70% российских потребителей старались тратить меньше. По итогам третьего квартала зафиксировано снижение расходов на новую одежду, развлечения и питание вне дома, замену предметов обихода, отдых и покупку электроники.

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