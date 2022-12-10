Москва, 10 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России 10 декабря рассказало о мужестве и героизме старшего прапорщика, старшины разведывательной роты с позывным Горец, который за выполнение боевых задач был удостоен медалей «Жукова» и «За боевые отличия».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Наша задача здесь — не награды себе зарабатывать. В первую очередь это моя работа. Я сам выбирал себе эту работу. И второй момент — это мои ребята, мои пацаны», — сообщил военный.

Известно, что участник специальной военной операции получил ранение, однако после восстановления снова отправился на передовую.

«Мне очень хотелось скорее вернуться, скорее встать в строй. В принципе, что я по итогу и сделал», — добавил Горец.

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В министерстве подчеркнули, что военнослужащий не любит говорить о боевых задачах, которые доводилось выполнять. И действительно, на кадрах мужчина рассказал лишь о захвате «опорника», акцентировав внимания на том, что после захвата опорного пункта противника он полюбил жизнь.