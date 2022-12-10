Москва, 10 декабря, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Россия всегда была другом для ЮАР, а с появлением БРИКС сотрудничество только усилилось, и теперь нужно создать зону свободной торговли стран БРИКС. Об этом 10 декабря заявил глава администрации южноафриканского города Дурбана Муса Мбхеле.

ЮАР

«Когда я был маленьким, я знал, что русские освободят нас, помогут нам противостоять европейскому доминированию. Русские всегда были нам друзьями», — приводит слова Мбхеле РИА Новости.

По его словам, это сотрудничество только усилилось с появлением БРИКС и банка развития БРИКС. Он добавил, что БРИКС должно создать зону свободной торговли, чтобы способствовать развитию торговых отношений между странами, входящими в объединение.

Кроме того, Мбхеле предложил провести следующий саммит БРИКС в Дурбане, который является крупнейшим портом в Южном полушарии.

Напомним, в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. К объединению также хотят присоединиться Аргентина, Иран, Турция, Саудовская Аравия, Индонезия и Египет.

Читайте также: Лавров: БРИКС может объединить до 17 стран, если принять всех желающих