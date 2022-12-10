Новосибирск, 10 декабря, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Десять капитальных гаражей было повреждено в результате разгерметизации газового баллона в Новосибирской области. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Seattle City Council Взрыв газа. Последствия

По информации пресс-службы, из-за разгерметизации газового баллона в гаражном кооперативе Кировского района Новосибирска обрушились конструкции нескольких капитальных гаражей, горения не произошло. Информации о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве. По тревоге были подняты 40 человек на 12 единицах техники.

Уточняется, что всего было повреждено десять гаражей, при этом три гаража полностью обрушены, в трех гаражах повреждены стены, у четырех гаражей повреждены ворота.

В пресс-службе добавили, что в гаражах находились четыре автомашины. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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