Донецк, 10 декабря, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 30 боевиков ВСУ, сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что за сутки в ДНР были уничтожены 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также сбито четыре БПЛА ВСУ.

«Потери в живой силе противника составили более 30 человек», — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Народной милиции Луганской Народной Республики уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, а также три танка, два бронетранспортёра, один беспилотный летательный аппарат и 15 единиц специальной автомобильной техники.

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