Воронеж, 10 декабря, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля, сообщил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным собеседника ИА REGNUM, столкнулись военный УАЗ и «Газель». Погибли три человека, в том числе двое военнослужащих. Обстоятельства происшествия пока устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, пять пострадавших в автомобильной аварии в Нижегородской области находятся в тяжёлом состоянии.