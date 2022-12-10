Новосибирск, 10 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Проверку по факту отключения теплоснабжения в двух микрорайонах города Искитима Новосибирской области проводит прокуратура региона. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Наталия Бобрякова Авария на теплосетях

По информации пресс-службы, из-за аварии на сетях теплоснабжения без тепла остались социальные объекты и многоквартирные дома в микрорайонах Южный и Подгорный города Искитима.

Уточняется, что сейчас специалисты ведут восстановительные работы.

По информации некоторых СМИ, без отопления остаются порядка 17 тысяч человек, которые проживают в 116 многоквартирных домах.