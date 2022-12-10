В Нижегородской области оценили состояние пострадавших в ДТП
Замгубернатора Нижегородской области сообщил о состоянии пострадавших в ДТП
Нижний Новгород, 10 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Врачи оценивают состояние пострадавших в результате ДТП в Нижегородской области как тяжелое. Об этом 10 декабря сообщил замгубернатора области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.
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ДТП
По его словам, все госпитализированные находятся в тяжелом состоянии.
Авария с участием трех автомобилей произошла в ночь на 10 декабря в Арзамасском районе. В результате столкновения один человек погиб, ещё пять пострадали.