Полтава, Украина, 10 декабря, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Полтавской области Украины вернулись к почасовым графикам отключения света, сообщил глава региональной администрации Дмитрий Лунин.

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«Сегодня Полтавщина вернулась к почасовым графикам», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, на 10 декабря область получила от «Укрэнерго» большие лимиты потребления электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит электроэнергии, а в некоторых регионах введён режим аварийных отключений.

Ранее в Киеве ввели плановые отключения электроэнергии.

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