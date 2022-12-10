Москва, 10 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Москве важно убедиться в том, что биологические исследования, проводимые на территории постсоветских стран, не несут угрозы безопасности России. Об этом 10 декабря заявил глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Денис Гончар

По его словам, Москва уделяет «повышенное» внимание сотрудничеству со странами постсоветского пространства на фоне выявления военно-биологической активности США и «их сателлитов» на территории Украины.

«Нам важно убедиться, что ведущиеся в непосредственной близости от наших границ биологические исследования, особенно проводимые совместно с США и другими странами НАТО, не несут угрозы безопасности России», — сообщил Гончар в интервью ТАСС.

Дипломат рассказал, что Армения поддерживает инициативы Москвы по формированию правовой базы двустороннего сотрудничества по биобезопасности, а также в рамках ОДКБ и СНГ, добавив, что в ходе визита в Ереван министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Гончар сообщил о готовности Еревана наращивать кооперацию с российской стороной, «включая изучение опыта законодательного регулирования, совершенствование инфраструктуры, подготовку и повышение квалификации кадров, совместное производство вакцин и медико-технического оборудования».

По словам представителя МИД РФ, Москва рассчитывает на более активное взаимодействие по данному вопросу с Баку. Он подчеркнул, что такой диалог отвечает интересам сторон, добавив, что в настоящее время Москва также ожидает ответа от Тбилиси на запрос российской стороны о посещении Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара «с целью убедиться в том, что на его базе не ведется никаких закрытых военно-биологических исследований».