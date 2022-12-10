Москва, 10 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Законопроект по интеграции систем здравоохранения в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях могут принять до конца 2022 года. Об этом 10 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

По его словам, законопроект подготовлен и внесён в правительство, в ближайшее время он будет внесён в Госдуму.

«Планируем, что в этом году Государственная дума должна завершить все процедуры», — сказал Мурашко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мурашко заявил, что около 6 млрд руб. выделят медицинским организациям, принимающим в штат молодых специалистов.

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