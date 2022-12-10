Сантьяго, 10 декабря, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли в Чили. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Smchealth.org Землетрясение

По данным центра, эпицентр подземных толчков был расположен в 88 км к юго-востоку от города Калама, в котором проживают порядка 143 тысяч человек. При этом очаг землетрясения находился на глубине 174 км.

Уточняется, что сведений о разрушениях и пострадавших нет.