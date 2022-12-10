Геническ, Херсонская область, 10 декабря, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Работающие в Херсонской области банки приступили к обмену наличной гривны на рубли. Об этом 10 декабря сообщается в Telegram-канале администрации Херсонской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Оборот гривны в Херсонской области полностью прекращается c 1 января 2023 года, и всё расчеты перейдут на рублевую валюту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже сейчас обмен гривны доступен в херсонских отделениях Промсвязьбанка, ЦМР-Банка и МРБ-Банка.

По словам управляющего отделением ЦБ РФ по Херсонской области Андрея Перетокина, обмен гривны должен был начаться с 1 января, но валютообменные операции стали производить сейчас для удобства жителей и плавной интеграции в российское экономическое пространство.

Администрация Херсонской области порекомендовала не затягивать с обменом гривны на рубли. Сейчас обменный курс составляет 1 рубль 25 копеек за одну гривну.