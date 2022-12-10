Луганск, 10 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, сообщили 10 декабря в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, было уничтожено три танка, два бронетранспортёра, один беспилотный летательный аппарат и 15 единиц специальной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики в ночь с 9 на 10 декабря обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Поздней ночью ВСУ также нанесли удар из РСЗО HIMARS по Новопскову в ЛНР — выпустили три ракеты.