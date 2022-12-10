Херсон, 10 декабря, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Украинскую гривну на рубли начали досрочно обменивать банки в Херсонской области. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обмен валюты

Оборот гривны в области полностью прекратится c 1 января 2023 года, все расчеты будут осуществляться в рублях. Уточняется, что уже сейчас банки Херсонской области начали обменивать гривны.

«Мы должны были начать операции с 1 января, но ради удобства жителей и плавной интеграции области в российское экономическое пространство валютообменные операции производят уже сейчас», — приводит пресс-служба слова управляющего отделением Центрального банка России по Херсонской области Андрея Перетокина.

Пресс-служба администрации Херсонской области рекомендует жителям, при наличии у них сбережений в гривне, не откладывать обмен этой валюты на рубли.

Уточняется, что в настоящий момент за одну гривну можно получить 1 рубль 25 копеек.