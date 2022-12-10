Вашингтон, 10 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Пропавший почти десять лет назад житель американского штата Коннектикут обнаружен мёртвым. Мужчина жил под другим именем, сообщает телеканал NBC.

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

Последний раз Роберта Хоугланда видели в июле 2013 года на заправке в Ньютауне, штат Коннектикут. Никаких его следов затем не нашли, его бумажник и мобильный телефон остались у него дома.

Хоугланда искали по всей стране, о его пропаже объявили по телевидению, о нём сняли эпизод для сериала «Исчезнувшие».

Теперь стало известно, что мужчина примерно с ноября 2013 года жил на севере штата Нью-Йорк под именем Ричарда Кинга. На момент смерти ему было 59 лет. Тело мужчины направлено на вскрытие.

По информации полиции, «криминального аспекта» в пропаже Хоугланда не было, подробности о произошедшем не будут раскрыты «из уважения к семье».

Сын Роберта Хоугланда Кристофер заявил, что близкие шокированы. Они не знают, из-за чего Роберт их покинул, и обнаружение его тела не дало никаких ответов на многочисленные вопросы.

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