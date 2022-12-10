Рига, 10 декабря, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили власти Латвии против мужчины, который нелегально подключал пользователей к российскому ТВ. Об этом сообщает портал Delfi.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

Полицейские задержали подозреваемого в конце ноября. Отмечается, что мужчина «длительное время обеспечивал подключение и обслуживание телевидения для почти 100 домохозяйств в Рижском районе».

Задержанный несколько месяцев вёл «противоправную деятельность» — искал желающих подключиться к «Триколору» и устанавливал им необходимое оборудование.

Мужчина заключён под стражу. Уголовный процесс против него ведётся по статье о нарушении авторских или смежных прав, повлёкшем существенный ущерб. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Латвии в июне 2022 года полностью запретили транслировать программы российских телеканалов.

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