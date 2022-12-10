Причиной возгорания усадьбы Лопухиных заинтересовалась прокуратура
Появилось видео пожара в усадьбе Лопухиных в центре Москвы
Москва, 10 декабря, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует обстоятельства пожара в старинном здании в Малом Знаменском переулке. Об этом говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.
Александр Комаров ИА REGNUM
Прокуратура
По предварительным данным, возгорание произошло в 06:43 мск в нежилом двухэтажном здании, горело перекрытие между вторым этажом и чердаком. Площадь пожара составляет около 50 кв. метров. В телеграм-канале прокуратуры опубликовано видео пожара. На кадрах сквозь повреждённую кровлю двухэтажного здания идёт дым. На месте находятся пожарные расчёты, идёт тушение.
Здание в Малом Знаменском переулке известно как усадьба Лопухиных. Она принадлежит Центру Рерихов.