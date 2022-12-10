Тюмень, 10 декабря, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Биатлонист Карим Халили выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.

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Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 21,5 секунды, допустив один промах.

Второе место занял Александр Поварницын (+0,2 сек; два промаха), третье место занял Даниил Серохвостов (+0,8 сек; четыре промаха).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Карим Халили стал победителем в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России — 2022/23. Он прошёл дистанцию 10 км за 25 минут 18,8 секунды, не допустив ни одного промаха.

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