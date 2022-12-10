Одесса, Украина, 10 декабря, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Тысячи потребителей остались без электроснабжения в результате взрывов на объектах энергетики минувшей ночью в Одесской области Украины. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба горсовета Одессы.

Brett Neilson Взрыв

По информации местных властей, в результате взрывов объектам энергетики были нанесены существенные разрушения, без света остались тысячи жителей. Отмечается, что никто не пострадал.

Украинские СМИ уточнили, что удар по объектам инфраструктуры был нанесён с помощью дронов.

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