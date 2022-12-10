В Москве локализовали пожар в усадьбе Лопухиных
В МЧС заявили о локализации пожара в усадьбе Лопухиных
Москва, 10 декабря, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Пожар в старинном здании в Малом Знаменском переулке локализован, сообщает 10 декабря пресс-центр главного управления МЧС России по Москве.
Дарья Драй ИА REGNUM
Пожарная машина
«В 09:12 пожар локализован», — говорится в сообщении.
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 06:43 мск. Пожар наблюдался в двухэтажном здании по адресу Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 4. Горело межэтажное перекрытие между вторым этажом и чердаком на площади около 50 кв. метров.
Обрушение произошло на площади около 40 кв. метров. При пожаре пострадал один человек, его передали медикам.
Здание в Малом Знаменском переулке известно как усадьба Лопухиных.