Москва, 10 декабря, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Пожар в старинном здании в Малом Знаменском переулке локализован, сообщает 10 декабря пресс-центр главного управления МЧС России по Москве.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

«В 09:12 пожар локализован», — говорится в сообщении.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 06:43 мск. Пожар наблюдался в двухэтажном здании по адресу Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 4. Горело межэтажное перекрытие между вторым этажом и чердаком на площади около 50 кв. метров.

Обрушение произошло на площади около 40 кв. метров. При пожаре пострадал один человек, его передали медикам.

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Здание в Малом Знаменском переулке известно как усадьба Лопухиных.