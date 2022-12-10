Доха, 10 декабря, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Луи ван Гал покидает пост главного тренера сборной Нидерландов. Об этом он заявил журналистам после поражения команды в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

ING Nederland Луи ван Гал

«Я не буду продолжать работать главным тренером сборной Нидерландов, это действительно был мой самый последний матч», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Аргентина к 73-й минуте вела в счете 2:0, но «оранжевые» сравняли счёт, забив второй мяч на 11-й добавленной минуте. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы, матч закончился со счётом 4:3 в их пользу. В полуфинале Аргентина сыграет с Хорватией, победившей в серии пенальти Бразилию.

Ранее Аденор Леонардо Бакши, известный как Тите и тренировавший футболистов сборной Бразилии уволился со своей должности после поражения команды в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

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