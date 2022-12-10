Дамаск, 10 декабря, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Российские военные доставили гуманитарный груз в населенный пункт Айн-эль-Байда в Сирии. Об этом 10 декабря сообщает Министерство обороны РФ.

Министерство обороны РФ Российские военные доставили гуманитарный груз в населенный пункт Айн-эль-Байда. Сирия

Ведомство опубликовало видео доставки более четырёх тонн продовольствия в рамках гуманитарной акции в Сирии. На кадрах российские военнослужащие раздают мирному населению наборы помощи в пакетах с символикой двух стран.

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«Всего местному населению выдали более 400 продовольственных наборов, каждый из которых включает в себя муку, рис, чай, сгущенное молоко и растительное масло», — говорится в информации, размещённой в телеграм-канале Минобороны.