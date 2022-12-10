Минобороны РФ рассказало о подвиге офицера Сергея Борисенко
Москва, 10 декабря, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Министерство обороны России 10 декабря опубликовало видео о подвиге героя спецоперации командира взвода капитана Сергея Борисенко.
Минобороны России
Герой Сергей Борисенко
Перед подразделением Борисенко стояла задача освободить населённый пункт, занятый националистами. Продумав детали спецоперации, Борисенко повёл личный состав в атаку. Сам командир получил в бою ранение, но военнослужащие его взвода не подвели и выполнили задачу.
«В пешем порядке начали выдвигаться, без шума, с утра. Нас встретили плотным стрелковым огнём», — рассказал Борисенко.
По его словам, российские военнослужащие нанесли огневое поражение противнику, часть которого была уничтожена, а часть отступила.