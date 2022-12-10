Москва, 10 декабря, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Министерство обороны России 10 декабря опубликовало видео о подвиге героя спецоперации командира взвода капитана Сергея Борисенко.

Минобороны России Герой Сергей Борисенко

Перед подразделением Борисенко стояла задача освободить населённый пункт, занятый националистами. Продумав детали спецоперации, Борисенко повёл личный состав в атаку. Сам командир получил в бою ранение, но военнослужащие его взвода не подвели и выполнили задачу.

«В пешем порядке начали выдвигаться, без шума, с утра. Нас встретили плотным стрелковым огнём», — рассказал Борисенко.

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По его словам, российские военнослужащие нанесли огневое поражение противнику, часть которого была уничтожена, а часть отступила.