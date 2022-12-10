Минобороны РФ показало кадры отправки мобилизованных в зону спецоперации
Москва, 10 декабря, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Министерство обороны России 10 декабря показало видео отправки добровольцев и мобилизованных в зону специальной военной операции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мобилизация
На кадрах военнослужащие получают оружие и боеприпасы, затем занимают места в автомобилях «Урал».
«Те, кто здесь находится, — это настоящие мужики. Те, кто не стали прятаться. Однозначно это закончится нашей победой», — сказал водитель Давид.
Командир отделения с позывным Док призвал мужчин не бояться.
«В военкоматы должны идти очереди Родину защищать, она в опасности», — считает военнослужащий.
В ведомстве уточнили, что подготовка личного состава проводилась в учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловых районах спецоперации.