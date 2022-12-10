Москва, 10 декабря, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Министерство обороны России 10 декабря показало видео отправки добровольцев и мобилизованных в зону специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

На кадрах военнослужащие получают оружие и боеприпасы, затем занимают места в автомобилях «Урал».

«Те, кто здесь находится, — это настоящие мужики. Те, кто не стали прятаться. Однозначно это закончится нашей победой», — сказал водитель Давид.

Командир отделения с позывным Док призвал мужчин не бояться.

«В военкоматы должны идти очереди Родину защищать, она в опасности», — считает военнослужащий.

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В ведомстве уточнили, что подготовка личного состава проводилась в учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловых районах спецоперации.