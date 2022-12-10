Москва, 10 декабря, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Ознакомление с главными священными книгами, такими как Библия и Коран, должно стать обязательным в российских школах, считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия»). Об этом сообщает 10 декабря RT со ссылкой на обращение депутата к министру просвещения Сергею Кравцову.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Священное Евангелие. Синодальная типография, 1890. РГБ. Москва

В обращении на имя министра Милонов указал, что ни российский народ, ни власти не поддерживают «токсичные идеологии гендерного разнообразия, сексуальной распущенности и отказа от христианского наследия». В этой связи, считает он, целесообразно включить в обязательную школьную программу священные тексты традиционных религиозных течений, представленных в России: Библии, Корана, Талмуда, Трипитаки.

Школьники, пояснил Милонов, будут культурно и духовно развиваться, если получат знания об основах традиционных религий. Кроме того, такие уроки послужат профилактикой распространения экстремистских течений.

Как сообщало ИА REGNUM, в РПЦ ещё в 2019 году предлагали ввести в школах изучение религиозных текстов в рамках уроков по литературе.

Также по теме: Крашенинников разъяснил закрепление бога в Конституции