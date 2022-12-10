Москва, 10 декабря, 2022, 09:11 — ИА Регнум. От антироссийской политики больше всех потеряла Германия, убежден лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Одной из самых «потерявших» европейских стран в проекте «анти-Россия» стала… Германия. Именно ФРГ пожертвовала миллионами евро прибыли от разрыва бизнес-контактов с Россией, в том числе с треском «вылетев в трубу» с «Северным потоком — 2», — констатировал Слуцкий в телеграм-канале.

Президент России Владимир Путин оценил слова экс-канцлера Германии Ангелины Меркель, заявив, что они доказывают, что решение начать военную операцию было правильным.

В 2014 году главы МИД Германии и Франции подписали в качестве гарантов мирного развития событий согласительный документ между законной украинской властью и оппозицией. В итоге всё закончилось государственным переворотом в Киеве и геноцидом шестимиллионного населения Донбасса.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прогнозировал кризис Евросоюза и возврат к национальным валютам.