Москва, 10 декабря, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Обстрелы ВСУ Донецка могут прекратиться, если Вооруженным силам России удастся отодвинуть линию соприкосновения на 100–150 км, сообщил вернувшийся из зоны специальной военной операции подполковник запаса Олег Иванников.

Артиллерия ВСУ

По его словам, ВСУ используют тактику «смена позиций», чтобы не попасть под ответный удар.

«Сегодня они стреляли из одного населенного пункта, завтра из другого, послезавтра из третьего», — сказал он Ura.ru.

Иванников добавил, что ВС России должны действовать так, чтобы отодвинуть ВСУ по всей линии фронта, тогда снаряды ВСУ не смогут долетать до Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 декабря российские военные уничтожили группу укронацистов у Донецка.

По информации Минобороны РФ, на донецком направлении активными действиями российских войск за минувшие сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

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