Москва, 10 декабря, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придётся выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесённого ущерба», — отметил Володин в телеграм-канале.

Но это только начало, обещает парламентарий.

Президент России Владимир Путин назвал неожиданным и разочаровывающим признание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно Минских соглашений. Она выступила с заявлением о том, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее.

Заявления Меркель о Минских соглашениях могут быть использованы для разбирательств в рамках трибунала, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Минские соглашения, достигнутые в 2014–15 годах, должны были стать основой урегулирования в Донбассе. Они были достигнуты при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции.

В то же время Польша потребовала от Германии выплат в 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за причинённый стране ущерб в годы Второй мировой войны.

Репараций от Германии требовала и Греция. По мнению греческого Государственного казначейства, долг Германии перед Грецией может доходить до €309,5 млрд без учёта компенсаций за гибель людей или их увечья во время немецкой оккупации.