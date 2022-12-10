Москва, 10 декабря, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Россия может возобновить прямое авиасообщение с Грузией при формировании нужных предпосылок. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар.

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По его словам, в Грузии в этом году повысили до двузначной цифры прогноз экономического роста. Во многом это связано с впечатляющими доходами от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией.

«Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок — условия в Тбилиси хорошо известны — не исключаем принятия решений на этот счёт», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Временный запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки в Грузию, а также для полётов грузинских авиакомпаний в Россию действует с 8 июля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Гончар также заявил, что Украина провоцирует Грузию на открытие «второго фронта» против России в Абхазии и Южной Осетии.

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